Мощный циклон "Шахин" продолжает свирепствовать: жертвами стихии в Омане и Иране стали уже стали 13 человек

Мощный циклон "Шахин" продолжает свирепствовать: жертвами стихии в Омане и Иране стали уже стали 13 человек

Из-за циклона вдоль северного побережья Омана произошло масштабное наводнение.

По меньшей мере 13 человек погибли в результате удара тропического циклона "Шахин", который накрыл ряд регионов Омана и Ирана.

Об этом сообщает BBC.

На северном побережье Омана в результате обильных дождей, наводнений и оползней, которые вызвал циклон, в понедельник погибли семь человек. Скорость ветра достигала 150 км/ч.

Днем ранее власти Омана сообщила о гибели четырех человек.

Horrifying video of the Tropical Cyclone #Shaheen in #Oman. Shaheen has potential to disrupt energy supplies in the Gulf of Oman & Strait of Hormuz, reports it has reached the Pakistani coast & has already flooded parts of the Omani capital Muscat. pic.twitter.com/ESmFiWSR5e — IntelOmarion (@IntelOmarion) October 2, 2021

В Иране государственные СМИ сообщили о гибели двух рыбаков. Еще трое считаются пропавшими без вести у побережья провинции Белуджистан вблизи границы с Пакистаном.

Отмечается, что стихия также нанесла повреждения инфраструктуре, включая электросети и дороги. Напомним: Мощное наводнение началось в итальянской Лигурии. Северный регион страны страдает от последствий непогоды: там затоплены улицы и заблокированы дороги. Спасатели сообщают не только о паводках, но и об оползнях. На видео, размещенном в соцсетях, видно, как смешанная с грязью вода разлилась городами.

началось в итальянской Лигурии. Северный регион страны страдает от последствий непогоды: там затоплены улицы и заблокированы дороги. Спасатели сообщают не только о паводках, но и об оползнях. На видео, размещенном в соцсетях, видно, как смешанная с грязью вода разлилась городами. Сильное наводнение из-за тайфуна и сезонные ливни охватили Таиланд. Страдает от сильной воды уже половина страны. Особенно досталось северным регионам. Там погибли семь человек, а еще двое пропали без вести. Затоплены не менее 70 тысяч домов. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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