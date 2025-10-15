ТСН в социальных сетях

Мощный "хлопок" в Волгограде: СМИ сообщают о попадании в НПЗ

Несмотря на заявления российских властей об отражении атаки, в городе вспыхнул масштабный пожар.

Дарья Щербак
Взрывы в России

Взрывы в России / © ТСН.ua

В ночь на среду, 15 октября, российский город Волгоград подвергся массированной атаке беспилотников. Местные жители сообщают о мощных взрывах и пожаре на нефтеперерабатывающем заводе, тогда как власти России традиционно отчитываются об «успешной работе ПВО».

Об этом пишут Telegram-каналы.

Первые сообщения об угрозе появились еще до полуночи, когда в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Впоследствии в городе раздались мощные взрывы, а в Красноармейском районе вспыхнул сильный пожар.

Местные Telegram-каналы сообщили, что целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод, где в результате попадания началось возгорание.

Официальные заявления российских властей кардинально отличаются от сообщений очевидцев. Губернатор региона Андрей Бочаров поспешил заявить, что «атака БпЛА отбита». По его версии, в результате работы ПВО были повреждены только четыре дома.

Министерство обороны страны-агрессорки позже отчиталось о якобы «сбитии» 59 беспилотников за ночь. Однако эти заявления не объясняют возникновение масштабного пожара на промышленном объекте, кадры которого распространяются в Сети.

Напомним, в Феодосии вспыхнул пожар на нефтебазе после повторной атаки дронов. В результате атаки вспыхнуло по меньшей мере три резервуара за топливом.

