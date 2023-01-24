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"Мощный" партнер России: Лавров подписал безвиз между РФ и маленькой африканской страной

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
8655
Время на прочтение
2 мин
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"Мощный" партнер России: Лавров подписал безвиз между РФ и маленькой африканской страной

Лавров впервые в истории прибыл в африканскую страну Эсватини.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в африканскую страну Эсватини и подписал безвиз. Впрочем, такая "роскошь" будет не для всех россиян, а только для владельцев "дипломатических и служебных паспортов".

Об этом российский дипломат сказал во время встречи с премьером страны, передают пропагандистские СМИ.

Во время встречи Лавров передал приглашение королю Эсватине на саммит Россия – Африка от президента-диктатора Владимира Путина. В Петербурге очень ждут короля африканской страны.

Глава МИД РФ назвал Эсватин "настоящим другом России".

"Очень рассчитываем, что наши друзья из Африканского союза в своих контактах с западными странами будут в полной мере учитывать реальное положение дел в Украине", — отметил прихвостень Путина.

Добавим, что Эсватина – небольшое государство на юге Африки с населением менее 1,2 млн. человек. Страну более 30 лет возглавляет Король Мсвати III.

Напомним, недавно Лавров сравнил россиян с жертвами Холокоста, а политику США – с действиями Гитлера. В МИД Израиля сказали, что такие сравнения главы МИД РФ "неприемлемы".

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Дата публикации
Просмотры
8655
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