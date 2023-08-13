Мощный пожар на Гавайях: огонь уничтожает все на своем пути, количество жертв приближается к сотне

Число погибших от лесных пожаров на острове Мауи на американских Гавайях достигло 93 человек. Однако жертв может быть больше, ведь розыскные собаки исследовали всего 3% территории поиска.

Об этом пишет Reuters.

Сотни людей все еще считают пропавшими без вести, сколько именно неизвестно.

По данным Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, восстановление города Лахайна обойдется в $5,5 миллиарда. Там повреждено или разрушено более 2200 зданий, сгорело более 850 гектаров земли.

Сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести, хотя точное количество неизвестно / Фото: Associated Press

Нынешние лесные пожары уже стали самым большим по количеству жертв стихийным бедствием на Гавайях.

Лесные пожары на гавайском острове Мауи начались 10 августа. Огонь быстро охватил большую часть острова и перебросился на исторический город Лахайна. Из-за пожаров тысячи людей остались без электричества и телефонной связи, многим пришлось эвакуироваться.

Напомним, в Италии царит аномальная жара, практически парализующая жизнь страны. В частности, на итальянском острове Сицилия произошли лесные пожары. Многие аэропорты закрыты, а тысячи жителей и туристов эвакуированы.

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