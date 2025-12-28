Более 100 тысяч людей без света: мощный шторм вызвал самый большой сбой в энергосети за 10 лет

В Финляндии произошел блэкаут из-за шторма / © Pixabay

Реклама

Мощный шторм «Ханнес» вызвал масштабные разрушения в сетях финской энергетической компании Elenia. В результате стихии более 100 тысяч потребителей остались без света.

Об этом сообщает Yle.

По словам руководитель по готовности к чрезвычайным ситуациям компании Хейки Паананена, это самый масштабный сбой за последние десять лет, который превосходит последствия ноябрьского шторма «Яри» в 2024 году.

Реклама

Паананен рассказал, Elenia начала подготовку к шторму еще до Рождества, после первых прогнозов синоптиков. Однако стихия оказалась гораздо опаснее, чем ожидалось.

По состоянию на утро 28 декабря в Финляндии без света оставалось около 115 тысяч домов. Больше всего пострадали клиенты компании Elenia в центральных и южных регионах страны.

Паананен сообщил, что масштабы разрушений серьезные, а ремонт осложняется сложными условиями.

Сейчас зафиксировано 700 аварийных участков, однако их количество может вырасти вдвое, пока энергоснабжение восстановят полностью.

Реклама

«Здесь, безусловной, работа на несколько суток. Нужно время до следующей недели, прежде чем все перебои с электричеством будут устранены», — прогнозирует Паананен.

Последствиями непогоды за ночь стало почти 600 аварийных ситуаций. Среди них — падение деревьев на трассы и линии электропередач, а также повреждение крыш и конструкций из-за порывов ветра.

Напомним, США накрыл мощный зимний шторм, который стал самым сильным для региона за последние несколько лет. Власти объявили чрезвычайное положение.

Читайте также:

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.