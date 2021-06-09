Мощный торнадо обрушился на Колорадо: ветер срывал крыши и обрывал линии электропередач

Огромный вихрь прошел почти 20 километров.
Разрушительный торнадо налетел на американский штат Колорадо.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 9 июня.
Огромный вихрь прошел почти 20 километров. В эпицентре стихии оказалась окраина города Денвер. Порывы ветра срывали крыши и обрывали линии электропередач: несколько десятков домов остались без света. Местами обломками зданий и поломанными деревьями заблокированы дороги.
Очевидцы говорят, такого мощного удара стихии, еще не испытывали.
Как сообщалось, в Риме затопило несколько улиц, движение было затруднено и центром города. Горожане, которым пришлось проплывать дорогами в своих автомобилях, раскритиковали городскую власть за неготовность инфраструктуры к мощных ливней.