Мощный торнадо обрушился на Колорадо: ветер срывал крыши и обрывал линии электропередач

Огромный вихрь прошел почти 20 километров.

Разрушительный торнадо налетел на американский штат Колорадо.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 9 июня.

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Огромный вихрь прошел почти 20 километров. В эпицентре стихии оказалась окраина города Денвер. Порывы ветра срывали крыши и обрывали линии электропередач: несколько десятков домов остались без света. Местами обломками зданий и поломанными деревьями заблокированы дороги.

Очевидцы говорят, такого мощного удара стихии, еще не испытывали.

Новости мира: на американский штат Колорадо налетел разрушительный торнадо

Как сообщалось, в Риме затопило несколько улиц, движение было затруднено и центром города. Горожане, которым пришлось проплывать дорогами в своих автомобилях, раскритиковали городскую власть за неготовность инфраструктуры к мощных ливней.

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