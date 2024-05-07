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Мощный торнадо обрушился на Оклахому: есть жертвы и разрушения (видео)

Мощный торнадо обрушился на Оклахому: есть жертвы и разрушения (видео)

Разрушительный торнадо пронесся над американским штатом Оклахома / Фото: скриншот с видео

Мощные штормы продолжают бушевать в центральной части США. На северо-востоке Оклахомы разрушены десятки домов.

Американский штат Оклахома второй раз за месяц пострадал от разрушительного торнадо. В понедельник, 6 мая, на северо-востоке штата разразились несколько огромных смерчей, которые разрушили дома, повалили деревья и линии электропередач. Непогода бушевала почти сутки, скорость ветра по оценкам синоптиков составляла до 112 км/ч. Власти сообщают как минимум об одном погибшем и множестве пострадавших людей.

Об этом пишет AP News.

По данным дорожного патруля Оклахомы, в Барнсдейле, городке с населением 1000 человек, полностью разрушены или сильно повреждены около 40 домов. Власти также были вынуждены эвакуировать местный до престарелых, так как ураганом была повреждена газовая труба, которую из-за непогоды невозможно было ни починить, ни перекрыть. Администрация дома престарелых сообщила на своей странице в соцсети, что "в городе хаос", поэтому они вынуждены отправить своих подопечных в другие учреждения или к родственникам.

О разрушениях и заблокированных дорогах сообщили и в соседнем городе Бартлсвилле. Кэри Фокс из Управления по чрезвычайным ситуациям округа Вашингтон попросил людей не выезжать из дома без крайней необходимости, чтобы оставить дороги свободными для проезда спасательных команд.

Центр прогнозирования штормов Национальной метеорологической службы сообщил, что во вторник сила стихии немного уменьшилась и эпицентр шторма сместился на восток. В соседнем штате Канзас некоторые районы были засыпаны градом размером с яблоко диаметром 7,6 см.

Ожидается, что штормы продолжатся до конца недели. Под ударом, вероятно, окажутся восточные и южные районы, где проживает более 21 миллион человек.

Напомним, чуть более недели назад мощный торнадо обрушился на Небраску, Айову и Техас. Жертвами стихии стали трое людей, в том числе младенец.

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