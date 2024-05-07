Мощный торнадо обрушился на Оклахому: есть жертвы и разрушения (видео)

Американский штат Оклахома второй раз за месяц пострадал от разрушительного торнадо. В понедельник, 6 мая, на северо-востоке штата разразились несколько огромных смерчей, которые разрушили дома, повалили деревья и линии электропередач. Непогода бушевала почти сутки, скорость ветра по оценкам синоптиков составляла до 112 км/ч. Власти сообщают как минимум об одном погибшем и множестве пострадавших людей.

Об этом пишет AP News.

По данным дорожного патруля Оклахомы, в Барнсдейле, городке с населением 1000 человек, полностью разрушены или сильно повреждены около 40 домов. Власти также были вынуждены эвакуировать местный до престарелых, так как ураганом была повреждена газовая труба, которую из-за непогоды невозможно было ни починить, ни перекрыть. Администрация дома престарелых сообщила на своей странице в соцсети, что "в городе хаос", поэтому они вынуждены отправить своих подопечных в другие учреждения или к родственникам.

BREAKING: This is the aftermath and destruction caused by the tornado in Oklahoma. pic.twitter.com/aV6jlltniJ — The General (@GeneralMCNews) May 7, 2024

О разрушениях и заблокированных дорогах сообщили и в соседнем городе Бартлсвилле. Кэри Фокс из Управления по чрезвычайным ситуациям округа Вашингтон попросил людей не выезжать из дома без крайней необходимости, чтобы оставить дороги свободными для проезда спасательных команд.

how this was real



Multiple vortices dancing around each other, creating by far the largest #tornado I’ve ever witnessed. So many things I had only seen in other people’s videos or read about in research papers#Oklahoma #Barnsdall #Alert pic.twitter.com/LwgdAZtu6k — MH Chronicle (@MHNewsDaily) May 7, 2024

Центр прогнозирования штормов Национальной метеорологической службы сообщил, что во вторник сила стихии немного уменьшилась и эпицентр шторма сместился на восток. В соседнем штате Канзас некоторые районы были засыпаны градом размером с яблоко диаметром 7,6 см.

Ожидается, что штормы продолжатся до конца недели. Под ударом, вероятно, окажутся восточные и южные районы, где проживает более 21 миллион человек.

Tornado Horror: Heartbreaking news out of Barnsdell and Bartlesville, Oklahoma with reports of severe injuries and possible fatalities. (Video from Storm Tracker Jacob Honeycutt in Barnsdall, Oklahoma and video captured by aircraft above the storm)#Tornado #Oklahoma pic.twitter.com/qnCqMqLBPG — John Cremeans USA (@JohnCremeansUSA) May 7, 2024

Напомним, чуть более недели назад мощный торнадо обрушился на Небраску, Айову и Техас. Жертвами стихии стали трое людей, в том числе младенец.

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