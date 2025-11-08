- Дата публикации
Мощный торнадо уничтожил город в Бразилии
Стихия убила не менее пяти человек, также много пострадавших.
Мощный торнадо разрушил бразильский город Рио-Бонито-ду-Игуасу в штате Парана.
Об этом сообщает CNN Brasil.
По данным Службы гражданской обороны штата, на данный момент подтверждено, по меньшей мере, о 130 пострадавших. Кроме того, торнадо убил как минимум пять человек.
Скорость ветра составляла от 180 до 250 км/ч, но есть также признаки того, что в некоторых частях города скорость могла превосходить эти показатели.
Ранее сообщалось, что тайфун Калмаеги пронесся по популярному туристическому центру Филиппин, превратив целые районы в руины. По данным официальных источников, она унесла жизни, по меньшей мере, 100 человек, еще 26 человек числятся пропавшими без вести.