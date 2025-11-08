ТСН в социальных сетях

Мир
1 мин

Мощный торнадо уничтожил город в Бразилии

Стихия убила не менее пяти человек, также много пострадавших.

Анастасия Павленко
Последствия стихии

Последствия стихии / © Associated Press

Мощный торнадо разрушил бразильский город Рио-Бонито-ду-Игуасу в штате Парана.

Об этом сообщает CNN Brasil.

По данным Службы гражданской обороны штата, на данный момент подтверждено, по меньшей мере, о 130 пострадавших. Кроме того, торнадо убил как минимум пять человек.

Скорость ветра составляла от 180 до 250 км/ч, но есть также признаки того, что в некоторых частях города скорость могла превосходить эти показатели.

Ранее сообщалось, что тайфун Калмаеги пронесся по популярному туристическому центру Филиппин, превратив целые районы в руины. По данным официальных источников, она унесла жизни, по меньшей мере, 100 человек, еще 26 человек числятся пропавшими без вести.

