Мощный удар по НПЗ в Москве: появились спутниковые фото масштабных разрушений и следов пожара

Атака на НПЗ в Москве. / © скриншот с видео

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Украинские беспилотники 18 июня вторично ударили по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне. Появились спутниковые снимки повреждений.

Снимки опубликовала российская служба Радио Свобода.

На фотографиях видно повреждение резервуаров. Среди них и ставший мемом, крышку которого сорвало и подняло на десятки метров вверх взрывом из-за попадания.

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Кроме того, на снимках видны поврежденные установки по первичной переработке нефти АВТ-6, а также следы пожара в других частях НПЗ, а также на рядом расположенном рынке «Садовод».

Спутниковые снимки НПЗ

Повреждение Московского НПЗ в Капотне. / © Радіо Свобода

Повреждение Московского НПЗ в Капотне. / © Радіо Свобода

Повреждение Московского НПЗ в Капотне. / © Радіо Свобода

Повреждение Московского НПЗ в Капотне. / © Радіо Свобода

Атака на НПЗ в Москве 18 июня

Украинские силы наносили удары по нефтеперерабатывающему заводу «Газпромнефть» в Москве 18 июня. Reuters пишет о том, что в результате точных ударов возникли критические разрушения: поражены важные установки. Это привело к полной остановке производства горючего.

Президент Владимир Зеленский подтвердил удар по Московскому НПЗ. Он подчеркнул, что уже второй раз через неделю «дальнобойные санкции» Украины снова дошли до московского региона, поразив нефтеперерабатывающий завод в столице РФ.

В то же время в Минобороны страны-агрессорки рассмешили количеством сбитых дронов и ракет. Там отчитываются, что за сутки ПВО сбило аж 992 БпЛА, а еще ракеты и авиабомбы.

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Дата публикации 14:46, 19.06.26 Количество просмотров 17 Вот этими дронами мы бомбили Москву! Российская ПВО их не перехватывает!

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