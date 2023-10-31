Мощный ураган в курортном городе Акапулько: выросло количество жертв, у местных нет еды и наличных денег

Начались ограбления, поскольку почти 900-тысячное население города все больше нуждалось в пище и воде.

На мексиканский тихоокеанский курортный город Акапулько обрушился на прошлой неделе мощный ураган Отис. Ему сразу дали пятую категорию, количество погибших и пропавших без вести от него возросло почти до 100 человек.

Об этом пишет издание The Guardian.

Otis поразил Акапулько ветром со скоростью 165 миль/час (266 км/ч), затопив город, срывая крыши с домов, гостиниц и других предприятий, погружая транспортные средства и разрывая коммуникации, а также автомобильное и воздушное сообщение.

Начались ограбления, поскольку почти 900-тысячное население города все больше нуждалось в пище и воде.

Эвелин Сальгадо, губернатор родного штата Акапулько Герреро, сообщила в понедельник, что подтверждена гибель 45 человек и еще 47 числятся пропавшими без вести, ссылаясь на данные прокуратуры. В воскресенье утром Сальгадо заявил, что число погибших достигло 43 человек.

В воскресенье днем федеральные органы гражданской защиты Мексики сообщили о 48 погибших, из них 43 в Акапулько и пятеро в соседнем Коюко-де-Бенитесе.

По данным правительства Герреро, среди погибших есть гражданин США, британец и канадец.

Стоимость ущерба от урагана может вырасти до 15 миллиардов долларов. Мексика направила 17 тысяч членов вооруженных сил, чтобы следить за порядком и помогать распределять тонны пищи и припасов в Акапулько.

Также в городе пострадали банкоматы. Министерство финансов сообщило в понедельник, что в отделениях банка развития вооруженных сил в Акапулько будут созданы два пункта обслуживания, чтобы люди могли снимать наличные деньги.

Однако проблемы остаются. Доступ к пище и воде остается сложным. Группа розничной торговли Antad в понедельник призвала правительство активизировать усилия, чтобы предотвратить грабеж в магазинах, которыми руководят ее члены, среди которых Сориана и Чедрауи.

Напомним, что мощный пятибалльный ураган "Отис", налетевший 25 октября на юг Мексики, разрушил почти все здания в курортном городе Акапулько.