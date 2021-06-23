Мощный ураган в Польше: спасатели выезжали на вызовы более 2600 раз

Непогода срывала крыши и ломала деревья.
Польшу накрыл мощный ураган, сильный дождь привел к затоплению, а порывы ветра срывали крыши и ломали деревья. Спасатели выезжали на вызовы более 2600 раз.
Об этом пишет издание RMF24.
Отмечается, что спасатели до сих пор ликвидируют последствия шторма. Так, начиная со вчерашнего дня, пожарные выезжали на вызовы более 2600 раз. Больше всего в Великопольском воеводстве — до 1300 раз.
Работа заключалась в основном в откачке воды и обрубке поваленных деревьев и веток.
Пострадавших в результате непогоды не было.
В то же время, в Кракове сильная буря вызвала трудности в городской коммуникации. Из-за затопления путей стало невозможным движение трамваев, а проезд по некоторым улицам заблокировали поваленные деревья.
Буря также прошла над Мазовецким воеводством. Ветер сорвал четыре крыши и повредил 18.
Сильный ураган также пронесся над Познанью. Там водители стояли в пробках, ведь участки дорог были затоплены.
Из-за штормового фронта, проходившего над Польшей, без электроэнергии вечером остались более 23 тысяч граждан.
Напомним, на западное побережье Индии обрушился мощный ураган "Тауктае" : местами порывы ветра достигали 190 км/ч. Он стал самым сильным за последние несколько десятилетий. У города Мумбаи затонула баржа нефтяной компании, на которой работали 270 человек. От стихии более двухсот тысяч человек эвакуированы в безопасные районы.