Мощный ураган в Польше: спасатели выезжали на вызовы более 2600 раз

Непогода срывала крыши и ломала деревья.

Польшу накрыл мощный ураган, сильный дождь привел к затоплению, а порывы ветра срывали крыши и ломали деревья. Спасатели выезжали на вызовы более 2600 раз.

Об этом пишет издание RMF24.

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Отмечается, что спасатели до сих пор ликвидируют последствия шторма. Так, начиная со вчерашнего дня, пожарные выезжали на вызовы более 2600 раз. Больше всего в Великопольском воеводстве — до 1300 раз.

Работа заключалась в основном в откачке воды и обрубке поваленных деревьев и веток.

Пострадавших в результате непогоды не было.

В то же время, в Кракове сильная буря вызвала трудности в городской коммуникации. Из-за затопления путей стало невозможным движение трамваев, а проезд по некоторым улицам заблокировали поваленные деревья.

Буря также прошла над Мазовецким воеводством. Ветер сорвал четыре крыши и повредил 18.

Сильный ураган также пронесся над Познанью. Там водители стояли в пробках, ведь участки дорог были затоплены.

Из-за штормового фронта, проходившего над Польшей, без электроэнергии вечером остались более 23 тысяч граждан.

Напомним, на западное побережье Индии обрушился мощный ураган "Тауктае" : местами порывы ветра достигали 190 км/ч. Он стал самым сильным за последние несколько десятилетий. У города Мумбаи затонула баржа нефтяной компании, на которой работали 270 человек. От стихии более двухсот тысяч человек эвакуированы в безопасные районы.

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