Мощный взрыв газа в России: число жертв возросло вдвое, трех взрослых и ребенка до сих пор ищут (видео)

Мощный взрыв газа в России: число жертв возросло вдвое, трех взрослых и ребенка до сих пор ищут (видео)

После взрыва в Ногинске неизвестной остается судьба четырех человек.

В подмосковном Ногинске, что в РФ, количество пострадавших в результате взрыва бытового газа в жилом доме выросло с 9 до 17 человек. Два человека погибли.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК России.

В то же время росСМИ со ссылкой на источник в экстренных службах информирует, что судьба трех взрослых и ребенка после взрыва до сих пор неизвестна. Их ищут. На месте спасатели разбирают завалы.

"Сейчас неизвестной остается судьба четырех человек — трех взрослых и ребенка", — сказал собеседник агентства.

С поврежденного подъезда спасены и эвакуировали 51 человека. Всего из дома эвакуировали более 170 человек. В пункте временного размещения в соседнем детском саду находится 81 человек, в том числе 18 детей.

По информации Mash, под завалами дома в Ногинске найдено тело одного из двух погибших.

Напомним, в России в подмосковном Ногинске утром 8 сентября произошел взрыв бытового газа в жилом доме. В результате инцидента обвалилась часть внешней стены и перекрытия. По последним данным, в результате взрыва погибли два человека - мужчина и женщина.

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