Мощный взрыв и утечка ядовитых химических веществ произошли в американском штате Миссисипи

Взрыв на заводе по производству водорода и азота в США / © Associated Press

Взрыв на заводе по производству водорода и азота в штате Миссисипи в среду, 6 ноября, вызвал утечку аммиака и заставил жителей близлежащих районов эвакуироваться.

Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на официальные лица.

Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз сообщил в сообщении в социальной сети X, что аварийные службы со всего штата реагируют на утечку безводного аммиака на заводе CF Industries к северу от города Язу.

По его словам, о погибших или раненых не сообщается.

«Благодарю всех спасателей и руководителей служб экстренной помощи Миссисипи за быстрое реагирование на утечку», — сказал он.

На фотографиях и видео, опубликованных в Интернете, виден большой столб поднимающегося над объектом желтоватого дыма, который, среди прочего, включает завод по производству аммиака и четыре завода по производству азотной кислоты.

Объект способен хранить около 48 000 тонн аммиака, хотя точное количество, находившееся там на момент взрыва, сразу не было ясно.

CF Industries заявила в официальном сообщении, что никто не пострадал и «все сотрудники и подрядчики, находившиеся на месте происшествия на момент инцидента, находятся в безопасности».

Андре Робинсон, живущий примерно в 800 метрах от завода, рассказал, что он и его сын готовились варить гумбо, когда услышали звук, похожий на звуковой удар или падение дерева на их дом.

«Прогремел громкий взрыв, и дом задрожал», — рассказал он.

Когда он посмотрел наружу, Робинсон сказал, что увидел поднимавшийся с объекта дым и начал чувствовать сильный запах аммиака.

«Мы привыкли к запаху аммиака, но не столь сильного», — сказал он, добавив, что его семья с тех пор эвакуировалась к Джексону.

По данным Департамента транспорта штата Миссисипи, часть трассы US Route 49E была временно закрыта.

Департамент качества окружающей среды штата Миссисипи в своем сообщении на X отметил, что «проводится мониторинг воздуха, который продлится столько, сколько потребуется для обеспечения общественной безопасности».

По данным Министерства сельского хозяйства штата Миннесота, безводный аммиак используется как удобрение для снабжения азотом растений кукурузы и пшеницы. Если человек коснется его в газообразном или жидком состоянии, он может получить ожоги.

Язу-Сити — это небольшой городок, расположенный примерно в 50 милях (80 километров) к северу от Джексона.