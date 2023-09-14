Мощный взрыв прогремел в Саратове: в небо поднимается столб огня (фото, видео)

В российском Саратове и области 14 сентября прогремел сильный взрыв, после которого посреди поля вспыхнул огромный пожар со столбом огня.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды и Телеграм-каналы.

Жители поселка Красный Октябрь в Саратовской области заявили, что слышали громкий взрыв.

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"Вышли – и хлопок адский, а потом дым и пожар", – говорят очевидцы.

В то же время чрезвычайники сообщили о пожаре на площади 2 га в поле на территории Саратова после разгерметизации газопровода Песчаный Умет-Сторожевка.

В Саратове взорвался газопровод: очевидцы сняли пожар на видео

Пожар в Саратове после разгерметизации газопровода/Скриншот

Пожар в Саратове после разгерметизации газопровода/Скриншот

Пожары в России

Напомним, в Москве в ночь на 13 сентября прогремели взрывы возле Останкинской башни и на месте вспыхнул пожар. В частности, облако черного дыма свидетели видели в районе станции метро "Владыкино".

Неделей ранее в Москве горел пожар на заводе "Салют" – одном из крупнейших в России предприятий по производству авиационных двигателей. Оно также производит корабельные радары.

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