Мощный взрыв прогремел в Саратове: в небо поднимается столб огня (фото, видео)

Россияне жалуются на "адский хлопок".
В российском Саратове и области 14 сентября прогремел сильный взрыв, после которого посреди поля вспыхнул огромный пожар со столбом огня.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды и Телеграм-каналы.
Жители поселка Красный Октябрь в Саратовской области заявили, что слышали громкий взрыв.
"Вышли – и хлопок адский, а потом дым и пожар", – говорят очевидцы.
В то же время чрезвычайники сообщили о пожаре на площади 2 га в поле на территории Саратова после разгерметизации газопровода Песчаный Умет-Сторожевка.
Пожары в России
Напомним, в Москве в ночь на 13 сентября прогремели взрывы возле Останкинской башни и на месте вспыхнул пожар. В частности, облако черного дыма свидетели видели в районе станции метро "Владыкино".
Неделей ранее в Москве горел пожар на заводе "Салют" – одном из крупнейших в России предприятий по производству авиационных двигателей. Оно также производит корабельные радары.
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