Мощный взрыв в Катаре: десятки пострадавших и пропавшие без вести люди

В Катаре произошел мощный взрыв

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В Катаре произошел сильный взрыв. Сейчас известно о более 50 раненых людях и почти двух десятках пропавших без вести. По предварительным данным, взрыв произошел на ключевом терминале экспорта природного газа.

Об этом сообщает AP.

В Катаре раздался сильный взрыв: что известно

Вчера вечером, 21 июня, в промышленной зоне Рас-Лаффан в Катаре произошел сильный взрыв. Это произошло при попытке перезапуска ключевого терминала по экспорту природного газа после иранских бомбардировок.

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По информации государственной компании QatarEnergy, взрыв и пожар зафиксированы на объекте поставок газа Барзан.

Масштабы разрушений устанавливаются. Сначала официальные источники сообщали о нескольких пострадавших, но позже стало известно о 54 раненых и 18 пропавших без вести людях.

Мажоритарным владельцем завода является Катар, но незначительная часть акций принадлежит американской корпорации ExxonMobil.

Нефтяная компания пока не дала оперативных комментариев по ситуации.

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Новая авария в Рас-Лаффане грозит усугублением проблем на глобальных энергетических рынках, поскольку Катар является одним из ведущих мировых производителей природного газа.

Ранее страна была вынуждена прекратить производство из-за того, что Иран установил жесткий контроль над Ормузским проливом и сделал невозможной транспортировку топлива. Попытка возобновить экспорт стала возможна только после того, как Тегеран ослабил блокировку пролива на фоне переговоров США и Ирана.

Что известно о Рас-Лаффане и выработке здесь сжиженного газа

Мощность завода в Барзане составляет около 1,4 миллиарда стандартных кубических футов товарного газа в сутки. Этот объем Катар использовал преимущественно для внутренних нужд.

Однако это уже не первый удар по инфраструктуре Катара. В марте иранская ракета попадала в этот терминал, и успела нанести значительный ущерб.

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Из-за иранских атак Катар полностью остановил добычу на этом объекте и даже выслал иранских дипломатов из страны.

Напомним, Катар делит с Ираном гигантское морское месторождение природного газа в Персидском заливе. Именно эти ресурсы обеспечили стране колоссальную прибыль, которую она использовала для усиления своего влияния в мире.

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