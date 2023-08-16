Мощный взрыв в Махачкале могло повлечь за собой падение российской ракеты – СМИ (фото, видео)

Журналисты не верят в версию властей по поводу причин взрыва в столице Дагестана.

В российской Махачкале, Дагестан, 14 августа прогремел мощный взрыв в здании автосервиса после чего начался пожар, перекинувшийся на АЗС. В результате взрыва, по последним данным, погибли 35 человек – среди них трое детей, 80 человек получили ранения, 11 – в тяжелом состоянии.

Местные журналисты в Telegram-каналах пишут, что взрыв произошел из-за падения российской ракеты. Они обратили внимание на то, что на месте взрыва образовалась большая воронка, напоминающая воронку от ракеты.

Сообщения в Telegram-каналах Махачкалы/Фото/Telegram

"Предварительный анализ говорит о том, что со стороны Каспийской флотилии была выпущена ракета в неисправном состоянии, попавшая в это место заправки и плюс сдетонировавшая на земле… Этим можно объяснить, что часть ракеты попала в СТО, а часть (сдетонировавшая) в помещение, которое через дорогу напротив заправки", – пишут журналисты.

Сообщения в Telegram-каналах Махачкалы/Фото/Telegram

Сообщения в Telegram-каналах Махачкалы/Фото/Telegram

Сообщения в Telegram-каналах Махачкалы/Фото/Telegram

Также в Сети опубликовали кадры первых минут после взрыва – на них очевидец говорит с чрезвычайниками и утверждает, что причиной была именно ракета.

Взрыв на АЗС в Махачкале мог произойти из-за падения российской ракеты

Журналисты опросили жителей соседнего Каспийска, расположенного рядом с Махачкалой – именно оттуда российские бомбардировщики запускают ракеты в сторону Украины.

По словам свидетелей, перед взрывом 14 августа около 21:00 местные слышали шум, похожий на звук пуска ракет. Дагестанские журналисты считают, что одна из ракет, выпущенная российскими самолетами в сторону Украины, не долетела до цели, а упала на Махачкалу.

Следственный комитет России вечером 15 августа заявил, что ведомство рассматривает ряд версий взрыва на АЗС в Махачкале – одна из них – нарушение хранения агрохимикатов, пишет Радио Свобода.

По версии следствия, 14 августа около десяти часов вечера в здании автосервиса при техническом обслуживании автомобилей произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором могло храниться легковоспламеняющееся удобрение, в результате чего произошел взрыв. Пожар площадью 600 квадратных метров удалось потушить только четыре часа спустя.

Напомним, Владимир Соловьев выдал очередное истерическое заявление из-за решения Mercedes-Benz отключить российских дилеров от своего программного обеспечения (видео).

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