Мощный взрыв в порту: в Турции оценили, могла ли это быть диверсия

При оценке ситуации не будет игнорироваться возможность саботажа изнутри или злоупотреблений. Ранее в украинской разведке не исключили причастность России к инциденту.

В Турции заявили о небольшой вероятности того, что взрыв на объектах для хранения зерна в порту Дериндже был диверсией. Однако точная причина взрыва пока не выяснена, поэтому следствие должно рассмотреть все варианты.

Об этом сообщил гендиректор Турецкого государственного совета по зерну (TMO, Toprak Mahsulleri Ofisi) Ахмет Гюльдал, передает CNN Turk.

Гюльдал рассказал, что на объектах TMO были усилены меры безопасности, поэтому посторонним проникнуть туда сложно.

"Это портовая территория, и никто, кто не прошел тест на безопасность, не может войти. Будь то государственный чиновник или сотрудник... Все варианты, конечно, будут оценены, но этот вариант (диверсия – ред.) рассматривается как более слабая возможность", – сказал гендиректор TMO.

Расследование взрыва на складе продолжается на утро 8 августа: правоохранители изъяли для проверки камеры видеонаблюдения.

Гюльдал отметил, что при оценке ситуации не будет игнорироваться возможность саботажа изнутри или злоупотреблений.

"Но были они или нет – будет определено после этих расследований", – добавил он.

Гендиректор ТМО также сообщил, что из 60 силосов в результате взрыва были повреждены 13. Общая емкость этих элеваторов – 95 тыс. т зерна, а на момент инцидента они были заполнены 75 тыс. т: большей частью пшеницей и небольшим количеством ячменя.

Гюльдал отметил, что взрыв такого масштаба произошел впервые в истории TMO.

Что известно о взрыве в порту Турции

Взрыв возле крупного коммерческого порта Дериндже в Турции в Мраморном море раздался 7 августа. Инцидент произошел в элеваторе ТМО в момент погрузки зерном. В результате инцидента были пострадавшие, обошлось без жертв.

В ГУР Минобороны Украины посоветовали Турции изучить возможную причастность России ко взрыву в порту, ведь взрыв в элеваторе выглядит очень странно накануне визита президента РФ Владимира Путина.

Заметим, что Путин посетит Турцию ориентировочно в конце августа. Там у него будет встреча с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. В частности, стороны будут говорить о продлении "зернового соглашения".

Сдетонировал контейнер с зерном в турецком порту

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