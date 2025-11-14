Мощный взрыв в Воронеже: над ракетным центром РФ появилось зарево во время атаки дронов (видео)

Взрывы в Воронеже после атаки дронов / © ТСН.ua

Поздно вечером в пятницу, 14 ноября, в российском городе Воронеже произошел мощный взрыв в районе Конструкторского бюро химавтоматики. Это предприятие является частью госкорпорации «Роскосмос» и занимается разработкой и производством жидкостных ракетных двигателей.

Видео зарева над городом публикуют местные Telegram-каналы.

Очевидцы сообщают, что блики огня были видны из разных частей города. Вспышка была настолько яркой, что осветила несколько кварталов вокруг.

Сообщается также о сильной детонации и густом дыме над промышленной зоной.

Российские власти до сих пор никак не объяснили этот инцидент.

Ранее в Воронежской области была объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотников.

Конструкторское бюро химавтоматики занимается разработкой и тестированием жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей, а также для боевых ракет, в частности «Искандеров».

«Пока что причины [взрыва и зарева] неизвестны, возможно, тестирование ракетных двигателей. Следим», — иронично прокомментировали инцидент в Telegram-канале Exilenova+.

Напомним, в ночь на 14 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары ракетами «Нептун» и ударными БпЛА различных типов по территории государства-агрессора. Генштаб ВСУ сообщил, какие объекты были поражены.