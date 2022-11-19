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Мощный взрыв возле Санкт-Петербурга: столб пламени виден на десятки километров (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
3607
Время на прочтение
1 мин
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Мощный взрыв возле Санкт-Петербурга: столб пламени виден на десятки километров (видео)

Фото: скриншот с видео

В Ленинградской области РФ после взрыва газа разгорелся масштабный пожар.

В субботу, 19 ноября, вблизи российского города Санкт-Петербурга возник пожар после взрыва на газопроводе. Масштаб пожара поражает — пламя видно в десятках километров от эпицентра взрыва.

Видео инцидента публикуют очевидцы в соцсетях.

По предварительной информации, которую распространили власти Ленинградской области, пожар возник в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалевым, в нескольких километрах от восточной окраины Санкт-Петербурга.

Местный губернатор уверяет, что угрозы населению из-за возгорания нет, причины взрыва устанавливаются.

Напомним, ранее в российском городе Костроме произошел масштабный пожар в ночном клубе "Полигон", в результате которого погибли 5 человек.

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Дата публикации
Просмотры
3607
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