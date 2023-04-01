"Мощями играют в футбол!" — российская пропагандистка Скабеева пробила дно новым фейком

Российская телеведущая показала странный сюжет о настольном футболе, приплев к нему СБУ и Киево-Печерскую лавру.

Ведущая пропагандистской программы на российском телевидении Ольга Скабеева придумала историю о сотрудниках Службы безопасности Украины, якобы играющих в настольный футбол мощами из Киево-Печерской лавры.

Фрагмент этой телепередачи, промывающей мозги россиянам, опубликован в Telegram-каналах.

Она назвала украинских силовиков "сатанистами", которые входят в "дьявольский раж" и используют мощи из монастыря во время игры в настольный футбол, приклеив их скотчем к пластмассовым фигуркам.

"В сети распространяется вот это видео, на котором, как утверждается, сотрудники СБУ играют в настольный футбол. Внимание, мощами святых из Киево-Печерской лавры", – заявила пропагандистка.

Надо заметить, что на продемонстрированных кадрах трудно распознать какие-либо мощи и на них указывает только надпись, сделанная, очевидно, самими россиянами с ошибкой "мощіный матч".

Приплести к этой истории СБУ удалось благодаря титрам на видео, которые якобы указывают счет этого матча "СБУ: 5 Р*сня:0".

Напомним, ранее пропагандисты РФ опубликовали в социальных сетях фейковую карту, имитирующую прогноз погоды на польском телеканале, изобразив, что Польша "заканчивается" под Киевом, что якобы указывает на "польские претензии".

Читайте также: