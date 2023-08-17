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Мошенник выдавал себя за Эрдогана: звонил чиновникам и бизнесменам

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Мошенник выдавал себя за Эрдогана: звонил чиновникам и бизнесменам

Голос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана использовали для мошенничества / Фото: ТСН.ua

Имитировать голос турецкого президента злоумышленнику удалось с помощью искусственного интеллекта.

В Турции задержали мужчину, который выдавал себя за президента Реджепа Тайипа Эрдогана, имитируя его голос с помощью искусственного интеллекта. Мошенник звонил чиновникам и бизнесменам, но содержание его разговоров не разглашается.

Об этом сообщает издание TRT Haber со ссылкой на информацию Организации национальной разведки Турции (МІТ).

В сообщении говорится, что притворявшийся Эрдоганом человек использовал для совершения телефонных звонков более десятка телефонных номеров, приобретенных у иностранцев. Однако МІТ отследила эти номера и смогла установить его личность и местонахождение.

"Подозреваемый был пойман за короткое время и передан подразделениям безопасности благодаря тайной работе подразделений МІТ по кибербезопасности", – говорится в сообщении.

В турецкой спецслужбе предупредили, что меры против мошенничества с именем, голосом и идентификацией будут ужесточаться.

Содержание телефонных разговоров мошенника от имени Эрдогана с турецкими чиновниками и бизнесменами не разглашается.

Напомним, ранее на видеохостинге YouTube появился клип, в котором нейросеть голосом Александра Лукашенко поет для президента России Владимира Путина известный в советское время эстрадный хит "Восточная песня".

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Дата публикации
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