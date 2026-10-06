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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Московская область РФ оказалась под массированной атакой дронов

В Московской области РФ ночью раздалась серия взрывов на фоне атаки беспилотников, а мониторинговый канал Exilenova+ сообщил об ударе по Московскому НПЗ в Капотне.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Московский НПЗ

Атака на Московский НПЗ

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Московская область России находится под массированной атакой ударных беспилотников .

Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+ .

По его данным, дроны заходят в регион сразу по нескольким направлениям, в то время как российская ПВО активно пытается их перехватить.

В разных районах Московской области сообщают о многочисленных взрывах. Часть из них очевидцы описывают как необычные по характеру.

Также Exilenova+ заявил об ударе по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в районе Капотня.

По сообщению канала, на территории НПЗ были зафиксированы последствия атаки.

Официального подтверждения от украинской стороны по поводу поражения Московского НПЗ пока нет. Масштабы возможных повреждений также уточняются.

Обновлено

В то же время впоследствии выяснилось, что распространенные в соцсетях фото и видео, якобы показывающие последствия нынешней атаки на Московский НПЗ, скорее всего, архивные. Во время атаки эти кадры распространялись в режиме реального времени как актуальные, однако подтвердить их достоверность не удалось.

Сама атака беспилотников на Московскую область продолжалась, однако пока нет достоверного подтверждения, что обнародованные кадры с НПЗ были сняты именно в ночь на 6 октября.

Ранее сообщалось, что московский НПЗ "Газпром нефти" остановил переработку нефти после атаки украинских дронов .

Мы ранее информировали, что в Самарской области России продолжает гореть Куйбышевский НПЗ, который ВСУ атаковали накануне .

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