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Московская область РФ оказалась под массированной атакой дронов
В Московской области РФ ночью раздалась серия взрывов на фоне атаки беспилотников, а мониторинговый канал Exilenova+ сообщил об ударе по Московскому НПЗ в Капотне.
Московская область России находится под массированной атакой ударных беспилотников .
Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+ .
По его данным, дроны заходят в регион сразу по нескольким направлениям, в то время как российская ПВО активно пытается их перехватить.
В разных районах Московской области сообщают о многочисленных взрывах. Часть из них очевидцы описывают как необычные по характеру.
Также Exilenova+ заявил об ударе по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в районе Капотня.
По сообщению канала, на территории НПЗ были зафиксированы последствия атаки.
Официального подтверждения от украинской стороны по поводу поражения Московского НПЗ пока нет. Масштабы возможных повреждений также уточняются.
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В то же время впоследствии выяснилось, что распространенные в соцсетях фото и видео, якобы показывающие последствия нынешней атаки на Московский НПЗ, скорее всего, архивные. Во время атаки эти кадры распространялись в режиме реального времени как актуальные, однако подтвердить их достоверность не удалось.
Сама атака беспилотников на Московскую область продолжалась, однако пока нет достоверного подтверждения, что обнародованные кадры с НПЗ были сняты именно в ночь на 6 октября.
Ранее сообщалось, что московский НПЗ "Газпром нефти" остановил переработку нефти после атаки украинских дронов .
Мы ранее информировали, что в Самарской области России продолжает гореть Куйбышевский НПЗ, который ВСУ атаковали накануне .