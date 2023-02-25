Московские пенсионеры носили "раненых" и разбирали автоматы ради сухпайка

Для пожилых людей в столице России устроили военно-патриотические соревнования, напоминавшие советскую "Зарницу".

В столице государства-агрессорки Москве решили подтянуть военные навыки пенсионеров и устроили для них соревнования. Пожилым москвичам предложили на скорость разбирать автоматы Калашникова и переносить "раненых" на носилках.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Соревнования, напоминавшие советскую военно-патриотическую игру "Зарница", проходили на базе одной из местных общеобразовательных школ.

Главные призы для победителей были соответствующие — армейские сухпайки. Ради питательной солдатской пищи московские пенсионеры соревновались очень упорно и, как утверждают организаторы, благодарили за такую возможность.

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Организатор действа Юлия Чуманкова отметила, что не видит "ничего такого" в таких мероприятиях.

Напомним, ранее в российском городе Магнитогорске открыли спартакиаду для школьников по военно-прикладным видам спорта заплывом в камуфляже и с автоматами.

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