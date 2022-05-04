Московский патриарх Кирилл может войти в шестой пакет санкций ЕС — CNN

Московский патриарх Кирилл может войти в шестой пакет санкций ЕС — CNN

Глава РПЦ патриарх Кирилл, упорно поддерживающий политику российского диктатора и убийства украинцев, может войти в шестой раунд предложенных ЕС санкций.

Предлагаемый проект направлен на ознакомление соответствующим послам Евросоюза.

Об этом CNN сообщает со ссылкой на два источника.

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Как сообщают информаторы, глава российской православной церкви патриарх Кирилл среди лиц, которые будут включены в предложенный шестой раунд санкций Европейского Союза. На этом этапе имена могут быть изъяты или добавлены по усмотрению стран-членов, сообщил источник в Комиссии ЕС.

Напомним, ранее о том, что против патриарха Кирилла Европейский союз может ввести санкции, сообщали иностранные СМИ. В частности, они отмечали, что на этом настаивает глава МИД Литвы.

Отметим, патриар Кирилл является горячим поклонником российского лидера Владимира Путина и в свое время назвал его правление "чудом". Согласно документу Европейской службы внешних действий, ознакомленному с Politico, Кирилл был "одним из величайших сторонников российской военной агрессии против Украины" и ключевым игроком в усилении риторики Владимира Путина в отношении Украины. В документе освещается серия военных проповедей и замечаний Кирилла через месяц после вторжения России, а также его благословение русским солдатам, воюющим в Украине.

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