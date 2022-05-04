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Московский патриарх Кирилл может войти в шестой пакет санкций ЕС — CNN

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Московский патриарх Кирилл может войти в шестой пакет санкций ЕС — CNN

ТСН.ua

Глава РПЦ патриарх Кирилл, упорно поддерживающий политику российского диктатора и убийства украинцев, может войти в шестой раунд предложенных ЕС санкций.

Предлагаемый проект направлен на ознакомление соответствующим послам Евросоюза.

Об этом CNN сообщает со ссылкой на два источника.

Как сообщают информаторы, глава российской православной церкви патриарх Кирилл среди лиц, которые будут включены в предложенный шестой раунд санкций Европейского Союза. На этом этапе имена могут быть изъяты или добавлены по усмотрению стран-членов, сообщил источник в Комиссии ЕС.

Напомним, ранее о том, что против патриарха Кирилла Европейский союз может ввести санкции, сообщали иностранные СМИ. В частности, они отмечали, что на этом настаивает глава МИД Литвы.

Отметим, патриар Кирилл является горячим поклонником российского лидера Владимира Путина и в свое время назвал его правление "чудом". Согласно документу Европейской службы внешних действий, ознакомленному с Politico, Кирилл был "одним из величайших сторонников российской военной агрессии против Украины" и ключевым игроком в усилении риторики Владимира Путина в отношении Украины. В документе освещается серия военных проповедей и замечаний Кирилла через месяц после вторжения России, а также его благословение русским солдатам, воюющим в Украине.

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