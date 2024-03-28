Московский патриархат объявил "священную" войну против Украины: что предлагает Ярош

После того, как так называемый Всемирный русский народного собора под председательством председателя Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского Кирилла издал приказ, в котором война против Украины называется "священной", командующий Украинской добровольческой армией и экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош призвал к немедленной ликвидации в Украине УПЦ МП.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Московская секта, так называемая УПЦ, должна быть немедленно ликвидирована в Украине! Московские попы-гастарбайтеры, это “шторм-z” в украинском тылу”, — считает Ярош.

Экс-лидер "Правого сектора" считает каждого епископа или священника этой церкви, которая контролируется из Москвы, хуже "московской марионетки" Папы Римского.

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“Все они либо откровенные враги, либо латентные… Кто хотел перейти на сторону Украинцев, тот уже у нас. Прочь московскую сатанинскую церковь!” – призвал общественно-политический деятель.

Как сообщалось ранее, 27 марта во время соборного съезда в Храме Христа Спасителя в Москве с участием иерархов РПЦ и связанных с этой церковью общественных деятелей был принят документ, в котором так называемая "специальная военная операция" против Украины названа "священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию "Удерживающего", защищающую мир от натиска глобализма и победы Запада, впавшего в сатанизм".

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Хотя в этом документе конкретно не упоминается УПЦ МП, этот документ может прекратить или ограничить ее деятельность.

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