Московский патриархат объявил "священную" войну против Украины: что предлагает Ярош

Экс-лидер "Правого сектора" призвал к немедленной ликвидации в Украине УПЦ МП.
После того, как так называемый Всемирный русский народного собора под председательством председателя Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского Кирилла издал приказ, в котором война против Украины называется "священной", командующий Украинской добровольческой армией и экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош призвал к немедленной ликвидации в Украине УПЦ МП.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Московская секта, так называемая УПЦ, должна быть немедленно ликвидирована в Украине! Московские попы-гастарбайтеры, это “шторм-z” в украинском тылу”, — считает Ярош.
Экс-лидер "Правого сектора" считает каждого епископа или священника этой церкви, которая контролируется из Москвы, хуже "московской марионетки" Папы Римского.
“Все они либо откровенные враги, либо латентные… Кто хотел перейти на сторону Украинцев, тот уже у нас. Прочь московскую сатанинскую церковь!” – призвал общественно-политический деятель.
Как сообщалось ранее, 27 марта во время соборного съезда в Храме Христа Спасителя в Москве с участием иерархов РПЦ и связанных с этой церковью общественных деятелей был принят документ, в котором так называемая "специальная военная операция" против Украины названа "священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию "Удерживающего", защищающую мир от натиска глобализма и победы Запада, впавшего в сатанизм".
Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Хотя в этом документе конкретно не упоминается УПЦ МП, этот документ может прекратить или ограничить ее деятельность.
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