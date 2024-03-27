Московский патриархат официально объявил войну в Украине "священной" и назвал ее конечную цель

Документ был одобрен на соборном съезде в Храме Христа Спасителя в Москве с участием иерархов РПЦ и связанных с этой церковью общественных деятелей.

Так называемый "Всемирный русский народный собор" под председательством председателя Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского Кирилла издал "приказ", в котором война в Украине называется "священной". После ее окончания "вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России".

Текст этого приказа в среду, 27 марта опубликован на сайте Московского патриархата.

Документ был одобрен на соборном съезде в Храме Христа Спасителя в Москве с участием иерархов РПЦ и связанных с этой церковью общественных деятелей.

"Специальная военная операция", как называют в РФ войну в Украине, провозглашается "новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа, ведущейся на землях Юго-Западной Руси против преступного киевского режима и коллективного Запада", а с "духовно-нравственной точки зрения" - "священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию "Удерживающего", защищающего мир от натиска глобализма и победы Запада, впавшего в сатанизм".

В документе также раскрывается понятие "русского мира" как "духовного и культурно-цивилизационного феномена", распространяющегося "существенно дальше" государственных границ как Российской Федерации, так и "великой исторической России".

Также в документе говорится о "триединстве" русского народа и о том, что белорусов и украинцев следует признать только субэтносами русских.

Также предлагается предоставлять в России убежище "для миллионов иностранцев, отстаивающих традиционные ценности".

Напомним, комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Хотя в этом документе конкретно не упоминается УПЦ МП, этот документ может прекратить или ограничить ее деятельность.

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