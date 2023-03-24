Московский вояж Си Цзиньпина: что получит китайский лидер от Путина, кроме головной боли

Президенту России Владимиру Путину во время визита в Москву лидеру КНР Си Цзиньпина не удалось обеспечить безграничное двустороннее партнерство с Китаем, на которое он надеялся. Китайский лидер возвращается домой в явно доминирующей позиции и убежден, что ослабленная своей агрессивной войной в Украине Россия в течение следующих лет будет вынуждена полагаться на Китай в сфере торговли, технологий и дипломатической поддержки.

Об этом пишет Минсин Пэй, профессор колледжа Клермонт Маккенна в колонке для Bloomberg.

"Всем тем, кто переживает, что зависимость России от ее автократического соседа усилит стремления Китая бросить вызов Западу под руководством США, не стоит паниковать. Китайские лидеры вскоре обнаружат, что сохранить жизнеспособное и прочное стратегическое партнерство будет труднее, чем кажется", — отмечает профессор.

Геополитические интересы Китая и России почти не совпадают с интересами Китая и Советского Союза в 1950-х годах. Тогда, как и сейчас, оба государства были связаны общим страхом и недовольством американским доминированием.

На самом деле, будучи официальными союзниками по договору, Китай и Советский Союз имели более глубокие и более разветвленные связи в сфере безопасности, чем сегодня.

Поскольку Россия постепенно ослабевает в результате войны и санкций, Си следует ожидать все больше новых просьб о помощи. Партнерство неравных сторон может сработать только в том случае, если более сильная сторона действительно желает поддерживать более слабую без ограничений, как будто бы обещал Си.

Китаю следует помнить о собственных проблемных связях с Северной Кореей, выживание которой зависело от поддержки Китая со времен Корейской войны, чтобы понять, насколько мало он повлияет на Россию.

"Мы не знаем, благосклонен ли Си Цзиньпин к такому курсу действий. Но ничтожность подписанных во время его визита в Москву экономических соглашений, в которых явно не было указано о втором газопроводе из России в Китай, свидетельствует о том, что Китай не готов идти ва-банк, по крайней мере. Это предвещает не счастье, а неприятности — даже для этого брака по геополитическому расчету. Китайский лидер не получит от Путина ничего, кроме головной боли", — добавил автор.

Напомним:

20 марта в Москву прибыл лидер Китая Си Цзиньпин, где встретился с главой государства Владимиром Путиным. Они провели несколько переговоров по теме укрепления отношений между странами, но вопросы войны в Украине также не обошли стороной.

По мнению аналитиков, глава Кремля не смог добиться желаемого результата и договориться об условиях двустороннего партнерства, которые были бы выгодны для него.

В МИД Украины отметили, что Си Цзиньпин использует свое влияние на Путина, чтобы прекратить войну. Представитель МИД Олег Николенко подчеркнул, что Украина готова к более тесному диалогу с Китаем с целью восстановления мира.

НАТО предупреждает Китай: визит в Москву не остался без внимания Альянса

Читайте также: