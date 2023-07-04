Московскую область атаковали дроны: аэропорт Внуково приостановил работу (видео)

Аэропорт Внуково расположен неподалеку от поселка Валуево, где были якобы сбиты БПЛА.

В Новой Москве прогремели взрывы 4 июля в районе поселка Валуево, там были сбиты два беспилотника. В Минобороны РФ заявили об атаке пятью дронами московского региона.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Недалеко от поселка Валуево, где были сбиты дроны, расположен аэропорт Внуково. Около десятка авиарейсов, которые должны были сесть там, были перенаправлены в другие аэропорты. Аэропорт официально сообщил об "ограничениях на прием и выпуск самолетов по техническим причинам".

О взрывах в Московской области сообщили и местные жители: "Аж стены задрожали".

Телеграмм-каналы информируют, что один из сбитых под Москвой БПЛА или его обломки упали на хозяйственное сооружение в селе Кривошеино. Там вспыхнул пожар. Село расположено недалеко от аэропорта Внуково.

Кроме того, сообщается, что один беспилотник упал в подмосковной Кубинке "на территории одного из военных объектов". В то же время есть информация, что в Кубинке есть попадание в админздание на территории воинской части. Еще один дрон был сбит в Калужской области.

Реакция российских властей

Утренную атаку дронами прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. В этом он обвинил украинских военных.

"На данный момент атаки отбиты силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы. В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8:00 утра ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково снимаются. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах", – заявил Собянин.

Позже в Минобороны РФ заявили, что московский регион атаковали пять якобы украинских беспилотников, которые были уничтожены силами ПВО на территории Новой Москвы. Еще один дрон подавили средствами РЭБ – он упал на территории Одинцовского района Московской области. Пострадавших и разрушений нет.

Московскую область атаковали беспилотники

Напомним, рано утром 4 июля под Москвой прогремели два громких взрыва, а именно в населенном пункте Марушкинское в 40 км от российской столицы. Очевидцы рассказали, что взрывы прогремели с интервалом в 5 минут. Экстренные службы заявляли о сбитии дронов.

Добавим, что 2 июля в Краснодарском крае РФ прогремел мощный взрыв возле военного аэродрома недалеко от Приморско-Ахтарска. Там расположена пусковая установка дронов Shahed. На месте образовалась воронка диаметром 10 м и глубиной 4 м.

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