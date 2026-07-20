Московскую область атакуют БпЛА: сообщается об ударах по логистическим объектам (видео)

Московскую область атакуют БпЛА

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В ночь на 20 июля в Московской области сообщили об ударах по логистическим объектам.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По их информации, взрывы прогремели в районе логистических комплексов Wildberries в населенных пунктах Коледино и Подольск.

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Между тем мэр Москвы Сергей Собянин около трех часов ночи заявил о якобы уничтожении 27 беспилотников, которые, по его словам, направлялись в российскую столицу.

О последствиях атаки он традиционно не сообщил, отметив лишь, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Позже Собянин заявил еще о 11 якобы сбитых беспилотниках, которые также, по его словам, летели в направлении Москвы.

В свою очередь, «Росавиация» сообщила, что на подлете в Москву якобы были сбиты в общей сложности 58 беспилотников.

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Официальной информации о последствиях атаки на логистические объекты пока нет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пылает состав после атаки БпЛА, но черный дым добрался даже до Москвы .

Мы ранее информировали, что украинские дальнобойные дроны устроили врагу огненное возмездие и превратили в пепел гигантские логистические склады под Москвой, уничтожив ключевой канал поставки деталей для российского оружия .

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