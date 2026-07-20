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Московскую область атакуют БпЛА: сообщается об ударах по логистическим объектам (видео)
Под атакой оказались склады компании Wildberries в Коледино и Подольске.
В ночь на 20 июля в Московской области сообщили об ударах по логистическим объектам.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
По их информации, взрывы прогремели в районе логистических комплексов Wildberries в населенных пунктах Коледино и Подольск.
Между тем мэр Москвы Сергей Собянин около трех часов ночи заявил о якобы уничтожении 27 беспилотников, которые, по его словам, направлялись в российскую столицу.
О последствиях атаки он традиционно не сообщил, отметив лишь, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Позже Собянин заявил еще о 11 якобы сбитых беспилотниках, которые также, по его словам, летели в направлении Москвы.
В свою очередь, «Росавиация» сообщила, что на подлете в Москву якобы были сбиты в общей сложности 58 беспилотников.
Официальной информации о последствиях атаки на логистические объекты пока нет.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье пылает состав после атаки БпЛА, но черный дым добрался даже до Москвы .
Мы ранее информировали, что украинские дальнобойные дроны устроили врагу огненное возмездие и превратили в пепел гигантские логистические склады под Москвой, уничтожив ключевой канал поставки деталей для российского оружия .