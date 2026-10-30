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Москва без авиасообщения: из-за атаки БпЛА закрыли все аэропорты
Ограничения также были введены в аэропорту российского Ярославля.
Все московские аэропорты вечером и в ночь на 30 октября приостанавливали прием и отправку воздушных судов на фоне атаки беспилотников.
Об этом сообщают местные телеграмм-каналы и российское агентство «Росавиация».
По информации ведомства, временные ограничения действовали в аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковское и Шереметьево. Также закрыли воздушную гавань в Ярославле.
Согласно данным сервиса Flightradar24, в небе над Москвой не было пассажирских самолетов. На карте отображался только борт RA-73025 — VIP-самолет специального летного отряда «Россия», который базируется во «Внуково» и используется для перевозки чиновников.
Из-за ограничения часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты.
В то же время мэр Москвы Сергей Собянин, начиная с 22:00 по московскому времени, заявлял о якобы сбитии 38 беспилотников.
Ранее сообщалось, что в Москве из-за воздушных ограничений в аэропортах несколько самолетов сменили маршрут, а часть воздушных гаваней временно ограничила прием и отправку рейсов.
Мы ранее информировали, что 24 октября в московских аэропортах задержали или отменили более 210 рейсов на фоне атаки украинских беспилотников.