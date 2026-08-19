Москва без света, аэропорты под ограничениями, из Ярославля перекрыли выезд: неспокойная ночь в РФ

Москва / © Associated Press

Реклама

В России ночь на среду, 19 августа, показалась насыщенной на «будении неудобства»: московские аэропорты вводили ограничения, российские власти отчитывались об атаке беспилотников , а на выезде из Ярославля в направлении Москвы перекрыли движение.

В Москве сначала ограничили обслуживание рейсов во Внуково и Шереметьево , а впоследствии ограничения распространились на Домодедово и Жуковский . По состоянию на 04:30 также стало известно об ограничениях в аэропорту Оренбурга.

Реклама

Мэр российской столицы Сергей Собянин тем временем продолжал отчитываться о якобы сбиваемых российскими ПВО на подлете в Москву дронах. По последним сообщениям российских медиа, речь шла уже о 21 БПЛА .

Реклама

Москва перед атакой пережила блекаут

Все это происходит после вечерних проблем в Москве. 18 августа электроэнергия исчезла в Гагаринском и Даниловском районах, а также в Замоскворечье. Поступали сообщения о перебоях и в Хамовниках.

На улице Вавилова произошло возгорание на объекте, который за кадрами российские медиа идентифицировали как ТЭЦ-20 . Российские паблики также сообщали о взрыве. В то же время московские власти объяснили исчезновение света гораздо прозаичнее — «технологическим переключением источников энергоснабжения».

Блэкаут задел и один из ключевых узлов российской связи – ММТС-9 (М9) . Представители Reg.ru подтверждали, что перебои в работе Рунета были связаны с проблемами электропитания на большом узле связи. Больше всего жалоб на интернет поступало от пользователей в Москве и Санкт-Петербурге.

Из-за проблем с электричеством увеличивались интервалы движения поездов на Калужско-Рижской линии московского метро, возникали перебои с трамваями. Впоследствии российские власти заявили, что электроснабжение и движение транспорта якобы возобновили.

Реклама

Из Ярославля перекрыли дорогу на Москву

На этом география ночных проблем не окончилась. В Ярославле из - за угрозы атаки беспилотников перекрыли движение на выезде из города в направлении Москвы .

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что ограничения ввели «в целях обеспечения безопасности» и призвал водителей выбирать другие маршруты. Подобные перекрытия российские власти уже неоднократно вводили во время атак БПЛА.

По состоянию на утро 19 августа российское «обыденное неудобство» охватило сразу несколько направлений: БПЛА возле Москвы, ограничения в аэропортах, перекрытые дороги, а накануне — блекаут, проблемы метро и масштабный сбой Рунета.

Напомним, что ранее сообщалось, что около 400 "добрых" дронов летят в сторону России и оккупированных территорий.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров