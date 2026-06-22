«Москва будет гореть» и «Слава Украине»: мэр столицы РФ «обратился» с неожиданным заявлением

Мэр Москвы Сергей Собянин

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Хакеры сломали личный Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина. Речь идет о его личном блоге «Сергей Собянин. Личный блог».

Об этом сообщают российские паблики.

После 22 часов 21 июня в чате канала московского мэра появились неожиданные десятки одинаковых сообщений. Неизвестные написали: «Слава Украине», «Русские при*, я забросил донат именно на дроны», «Москва будет гореть», «Почему этот старый х*й ничего не делает. Зетники — нищие. Я сейчас сижу в Лондоне».

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На утро этих сообщений нет, но в Сети показали видео со взломом канала. Последнее сообщение опубликовано 17 июня о «Итогах спортивно-патриотических лагерей».

На личном сайте есть активная ссылка на канал «Сергей Собянин. Личный блог», который был взломан.

По информации пабликов, у Собянина есть два официальных ресурса в Telegram. В сломанном канале — почти 40 тысяч подписчиков и множество фото и видео. Что интересно, на этом канале политик не публикует новости об ударах по Москве.

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Взрывы в Москве — что известно

Столица России — Москва — снова оказалась под массированной атакой беспилотников. Российские власти заявляют, что силы ПВО якобы сбили по меньшей мере 19 дронов, летевших в направлении столицы РФ.

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А 18 июня атака украинских сил заставила сильно занервничать москвичей. Тогда Украина наносила удары по нефтеперерабатывающему заводу «Газпромнефть» и другим НПЗ. Целое утро в городе раздавались взрывы, произошли попадания по НПЗ, это повлекло за собой масштабные пожары и сильное задымление.

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