- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 2371
- Время на прочтение
- 2 мин
«Москва будет гореть» и «Слава Украине»: мэр столицы РФ «обратился» с неожиданным заявлением
На утро этих сообщений нет, но в Сети показали видео со взломом канала.
Хакеры сломали личный Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина. Речь идет о его личном блоге «Сергей Собянин. Личный блог».
Об этом сообщают российские паблики.
После 22 часов 21 июня в чате канала московского мэра появились неожиданные десятки одинаковых сообщений. Неизвестные написали: «Слава Украине», «Русские при*, я забросил донат именно на дроны», «Москва будет гореть», «Почему этот старый х*й ничего не делает. Зетники — нищие. Я сейчас сижу в Лондоне».
На утро этих сообщений нет, но в Сети показали видео со взломом канала. Последнее сообщение опубликовано 17 июня о «Итогах спортивно-патриотических лагерей».
На личном сайте есть активная ссылка на канал «Сергей Собянин. Личный блог», который был взломан.
По информации пабликов, у Собянина есть два официальных ресурса в Telegram. В сломанном канале — почти 40 тысяч подписчиков и множество фото и видео. Что интересно, на этом канале политик не публикует новости об ударах по Москве.
Взрывы в Москве — что известно
Столица России — Москва — снова оказалась под массированной атакой беспилотников. Российские власти заявляют, что силы ПВО якобы сбили по меньшей мере 19 дронов, летевших в направлении столицы РФ.
А 18 июня атака украинских сил заставила сильно занервничать москвичей. Тогда Украина наносила удары по нефтеперерабатывающему заводу «Газпромнефть» и другим НПЗ. Целое утро в городе раздавались взрывы, произошли попадания по НПЗ, это повлекло за собой масштабные пожары и сильное задымление.