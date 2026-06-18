«Москва горит»: взрывы разбудили столицу, россияне в панике, дроны добивают ключевой НПЗ, все в огне (фото, видео)

Атака на Москву. Фото: Exilenova+

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Утро 18 июня в Москве снова началось с атаки дронов и взрывов, всколыхнувших столицу и один из ее районов Копотню. Люди традиционно паникуют, а еще снимают беспилотники, которые один за другим летят над высотками.

Что известно о утренней атаке на Москву, читайте в материале ТСН.ua.

Российские власти подтвердили атаку БпЛА на столицу и регион, а также традиционно отчитываются о сбитии воздушных целей. По состоянию на 07:00 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 43 дронов, летевших в направлении города.

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«43 БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Паника в Москве

Между тем, местные жители шокированы и нервно жалуются на звуки от пролетов дронов, «летающих над головой», а еще истерически считают взрывы. Мол, утро совсем не хорошее, потому что «вся Москва горит». Кроме того, жители подмосковья совсем не могут понять, «почему БПЛА не сбивают, потому что летят очень долго». В своих высказываниях они не подбирают слова.

Очевидцы сообщают о пожарах в Москве после атаки. Заметим, на видео в Сети виден густой дым, окутанный Москвой и столбами огня в небе.

В то же время столичные аэропорты снова в хаосе. Ведь на московских аэродромах Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также в подмосковном Жуковском ввели «временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов».

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Дата публикации 07:42, 18.06.26 Количество просмотров 25 "Почему их не сбивают?": жители Москвы жалуются на рой дронов

Удар по Московскому НПЗ

Собянин также заявил, что несколько БпЛА достигли Московского нефтеперерабатывающего завода. Местные жители сообщают, что пылает несколько резервуаров.

«Прилет» по крупнейшем по нефтеперерабатывающему заводу Москвы подтвердил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

«Силы обороны повторно поразили Московский НПЗ», — подчеркнул он.

Взрывы разбудили Москву: дроны долетели до НПЗ. Фото: Exilenova+

Взрывы разбудили Москву: дроны долетели до НПЗ. Фото: Exilenova+

Взрывы разбудили Москву: дроны долетели до НПЗ. Фото: Exilenova+

Взрывы разбудили Москву: дроны долетели до НПЗ. Фото: Exilenova+

Взрывы разбудили Москву: дроны долетели до НПЗ. Фото: Exilenova+

Взрывы разбудили Москву: дроны долетели до НПЗ. Фото: Exilenova+

Напомним, 16 июня, в Москве все утро раздавались взрывы. Столицу страны-агрессорки атаковали БпЛА. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в четырех московских аэропортах. В то же время власти отчитывались об отражении более полусотни дронов.

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Также 17 июня Москва снова под атакой дронов. Власти заявляли, что на столицу летело 18 дронов и, традиционно, все они якобы были сбиты.

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