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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Москва готовит из юных россиян агрессивных националистов — британская разведка

Российской молодежи, в частности, прививают неприятие законно установленной и международно признанной основы государственности и суверенитета Украины.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Из юных россиян готовят нацистов

Из юных россиян готовят нацистов

Российская система образования становится все более политизированной, милитаризованной и идеологизированной в соответствии с целями российского государства. Идет тенденция, заметно усилившаяся после незаконного вторжения России в Украину в 2022 году.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Х (Twitter).

Как отмечается в сводке, независимое российское СМИ «Верстка» сообщает о растущей распространенности текстов в поддержку так называемой «специальной военной операции», направленной против Запада. Пропагандируют советскую литературу и патриотические/пророссийские военные тексты в школах.

«Верстка» также приводит примеры, когда российские власти предписывают убрать из учебников упоминания об «Украине».

По данным британской разведки, российское государство стремится использовать систему образования для формирования более милитаризованного, националистического общества. В Молодежной стратегии до 2024 года речь идет о важности «повышения престижа военной службы и поддержки молодым военнослужащим и их семьям».

Почти наверняка цель состоит в том, чтобы способствовать как более глубокой поддержке незаконной войны России против Украины, так и большей готовности молодых людей присоединиться к армии, что несет значительные потери. Эти усилия также направлены на то, чтобы привить российской молодежи неприятие законно установленной и международно-признанной основы государственности и суверенитета Украины, говорится в сообщении.

«Вполне вероятно, что политизация и милитаризация российского образования в сочетании с растущей идеологической индоктринацией российских детей и молодежи в целом приведет к сохранению агрессивного, экспансионистского российского национализма в долгосрочной перспективе», — отмечают в Минобороны Британе.

Напомним, Россия на оккупированных территориях уничтожила украинскую литературу. Литературу годами признавали в библиотеках как «экстремистскую».

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