"Москва, гуд морнинг!": рекордная атака на Москву "породила" кучу мемов — подборка лучших

Атака на Россию / © Фото из открытых источников

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Этой ночью российская столица подверглась одному из самых масштабных ударов за все время ведения боевых действий. Многочисленные ударные беспилотники достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, полностью парализовали работу гражданской авиации и заставили правоохранительные органы закрыть несколько крупнейших автомагистралей города и его окрестностей.

ТСН.ua собрал яркие реакции украинцев на атаку.

«По меньшей мере 194 беспилотника были сбиты над Москвой и областью. Некоторые из них все же достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, являющегося ключевым поставщиком автомобильного топлива для столицы и окружающих регионов», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, традиционно воздержавшись от обнародования деталей об объемах разрушений и масштабах пожара.

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Из-за прямой угрозы в воздухе крупнейший международный аэропорт российской столицы «Шереметьево» был вынужден срочно остановить обслуживание всех рейсов и начать экстренные мероприятия.

Этот инцидент стал уже второй удачной атакой на стратегический топливный объект Москвы за эту неделю. В предыдущий раз, во вторник, на территории этого же Московского нефтеперерабатывающего завода вспыхнул масштабный пожар после попадания БпЛА. Эксперты отмечают, что систематические удары по столице демонстрируют полную незащищенность стратегических объектов РФ, в результате чего диктатор стремительно теряет контроль.

Текущий налет произошел в очень неудобный для Кремля момент. В городе Казань, расположенном в 800 километрах к востоку от Москвы, как раз проходит саммит лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Это первая официальная встреча в таком формате с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, и воздушный удар по столице существенно испортил пропагандистскую картинку, которую пытался выстроить Кремль перед иностранными гостями.

Украинцам же очень понравилась утренняя «бавовна» в России, из-за чего Сеть заполнили шутки по этому поводу.

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Реакция пользователей на атаку / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей на атаку / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей на атаку / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей на атаку / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей на атаку / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей на атаку / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей на атаку / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей на атаку / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей на атаку / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей на атаку / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей на атаку / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей на атаку / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей на атаку / © Фото из открытых источников

Удары по России — последние новости

Напомним, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр») прокомментировал серию атак на Москву . Он показал один из дронов, которые наносили удары, и назвал эти атаки «рецептом борща возмездия». Бровди заявил, что Москва «ляжет» и предупредил о возможных новых ударах, которые могут совпасть с выборами в Госдуму РФ в сентябре 2026 года. По его словам, Силы обороны продолжают «прагматический скрининг и деструкцию» объектов топливно-энергетической и военно-промышленной инфраструктуры врага.

К слову, утром 16 июня Москву также массированно атаковали дроны, что повлекло панику и взрывы в столице и области. Собянин заявил о якобы сбитии 60 БпЛА, однако из-за атаки была парализована работа четырех главных аэропортов города: «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковского». Также были попадания в крупнейший московский НПЗ, где вспыхнул пожар.

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