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"Москва и Санкт-Петербург будут главными целями для ударов": в Госдуме РФ боятся контрнаступления ВСУ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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1161
Время на прочтение
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"Москва и Санкт-Петербург будут главными целями для ударов": в Госдуме РФ боятся контрнаступления ВСУ

Фото: Associated Press

Депутат Госдумы заявил, что украинское командование "разрабатывает план решающего контрнаступления именно на Россию".

В Госдуме России очень тревожно из-за предстоящего контрнаступления ВСУ. Депутат Госдумы от "Справедливой России" Михаил Делягин заявил, что якобы "главные удары в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины будут наноситься по Москве, Санкт-Петербургу и пограничной территории России".

Об этом российский парламентарий сказал 10 апреля, передают ОМП.

По его словам, украинское командование "разрабатывает план решающего контрнаступления именно на Россию", а не на оккупированные украинские территории. Он заявляет, что украинская армия будет атаковать РФ по трем направлениям, а основными целями "станут две столицы страны и приграничные территории".

"Главные удары в ходе украинского наступления будут наноситься Западом не на фронте, а в тылу — в Москве, Питере, прифронтовых областных городах. Ждем и сохраняем спокойствие", — сказал он.

Как себе придумал Делягин, что Генштаб "будет пытаться ввести Россию в заблуждение и начнет имитировать наступление на совсем другом направлении. Скорее всего, это будет Брянск". В этом контексте он упомянул фашистов и Советский союз, потому что, по его мнению, "аналогичным образом шли фашисты во время нападения на СССР".

Напомним, представитель Зеленского в Крыму считает, что во время деоккупации полуострова жители полуострова будут встречать ВСУ с цветами, а не с оружием.

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Дата публикации
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