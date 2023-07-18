Москва идет под воду: ливень затопил улицы, молния попала в колесо обозрения (видео)

В российской столице дождевой водой залило первые этажи кафе и станции метро.
Москву 18 июля накрыли сильный ливень, гроза и ветер, в результате чего водой затопило улицы, а в колесо обозрения попала молния.
Об этом сообщают российские Телеграм-каналы, публикующие видео непогоды.
Москву заливают мощные дожди, в частности, в отдельных районах выпало более четверти месячной нормы осадков. На некоторых улицах российской столицы подтопило проезжую часть. Люди передвигаются по колена в воде, а машины скорее "плывут", чем едут. По улицам даже плавают чьи-то столы.
Кроме того, в Москве гремит гроза и молния попала в колесо обозрения, которое в РФ называют самым большим в Европе. Аттракцион пришлось докручивать вручную, чтобы спустить вниз посетителей.
Непогода свалила деревья, которые попадали на машины, а также веранды ресторанов. На выложенных видео видно, что залило первые этажи коммерческих помещений и подземные переходы. Сообщается, что затопило станции метро "Парк Культуры" и "Охотничий ряд".
Ливни с грозой и градом в городе ожидаются еще в ближайшие сутки. Так что до утра 19 июля в московском МЧС рекомендуют водителям парковать авто вдали от деревьев, а пешеходам – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Напомним, 18 июля сильный ливень и гроза бушевали во Львове. Молния попала в два трансформатора и кое-где возникли проблемы с электроэнергией. Из-за аномальных осадков произошел разлив коллектора и зафиксировано подтопление.
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