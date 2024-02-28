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Москва играет все более агрессивную роль в Европе: в США сделали заявление о Приднестровье

Москва играет все более агрессивную роль в Европе: в США сделали заявление о Приднестровье

Спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер о Приднестровье / Фото: Associated Press

Миллера попросили прокомментировать сегодняшнее обращение Приднестровья в Россию с просьбой о "защите от Молдовы".

США поддерживают суверенитет Молдовы и внимательно следят за происходящим вокруг так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" ("ПМР").

Об этом сообщил во время брифинга спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер.

Спикер отметил, что США наблюдают за действиями России и Приднестровья, поскольку Москва играет все более агрессивную и дестабилизирующую роль в Европе.

"Мы твердо поддерживаем Молдову, суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно-признанных границ", — добавил он.

Напомним, непризнанная так называемая ПМР обратилась в Россию с просьбой защитить от экономического давления Молдовы, ссылаясь на якобы проживание в регионе 220 тысяч российских граждан.

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