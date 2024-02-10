"Москва их будет вести по-другому": Фейгин о переговорах Путина и Эрдогана

Переговоры российского президента Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана, скорее всего, состоятся на новых основаниях, и Москва будет вести их по-другому.

Об этом сказал российский оппозиционный политик Марк Фейгин в эфире телеканала "Эспрессо".

Он считает, что Путин хочет поехать в Турцию, чтобы выбрать или предложить формат переговоров по Украине.

"Или уже бывший стамбульский или саммит в Джидде, который состоялся в августе прошлого года, который принимала Саудовская Аравия, и там проводить переговоры с Трампом, как с будущим президентом. Это уже будет в ноябре", — пояснил Фейгин.

Кроме того, Путин готов проводить переговоры в случае, если выборы в США закончатся победой Трампа, то 20 января 2025 пройдет инаугурация и Путин будет готов проводить с ним переговоры.

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"И площадкой может стать Стамбул, Джидда или Эр-Рияд – это Глобальный Юг, а не Женева, как это было с Байденом. Путин заинтересован в поддержке такой идеи со стороны Глобального Юга. Инициаторы саммита в Джидде – это Саудовская Аравия и другие страны. А стамбульский формат уже был в 2022 году, и Путин теперь к нему апеллирует, и говорит: вот дураки, вы с нами тогда не договорились", — заметил Фейгин.

Между тем, приоритетным вопросом в отношениях Турции и Москвы для Путина является возобновление переговоров на выгодных для него условиях.

"Мне кажется, что он об этом договаривается. Поэтому новые переговоры скорее всего будут уже на новых основаниях. И Москва их будет вести по-другому. Путину дали отдохнуть не менее полугода — он сумел создать пресловутую линию обороны Суровикина в три ряда, минные поля и море другого. Тем самым создал для себя благоприятную позицию также для переговоров. Поэтому он может теперь давить", — подчеркнул Фейгин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин планировал совершить визит к турецкому лидеру Реджепу Эрдогану. Однако встречу перенесли якобы из-за того, что стороны не смогли прийти к пониманию по ряду важных вопросов. Очевидно, именно Эрдоган сегодня дистанцируется от Кремля.

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