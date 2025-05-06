- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 415
- Время на прочтение
- 1 мин
Москва нагнетает риторику: Шойгу обвинил ЕС и НАТО в подготовке войны с Россией
Шойгу заявил, что страны Запада ведут подготовку к вооруженному конфликту с Россией.
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу сделал громкое заявление, в котором обвинил НАТО и Европейский Союз в якобы подготовке к войне с Россией.
В своей статье для "Российской газеты" он написал, что Запад реализует масштабные программы, направленные на "военное противостояние" с РФ.
"Коллективный Запад имеет целью задачу стратегического поражения России", - утверждает Шойгу. Он заявил, что западные спецслужбы ведут "широкомасштабную подрывную деятельность" против РФ, а экономические санкции якобы направлены на провоцирование протестов внутри страны.
Среди ключевых задач так называемой "специальной военной операции" Шойгу назвал борьбу с "возрождающимся нацизмом на Западе". По его словам, Москва должна "приложить все усилия" для его разгрома.
Ранее мы сообщали, что российская армия незаметно увеличивает активность вдоль других участков границы с Европой. В частности, возле Финляндии. Часть европейцев все больше озабочена этим.