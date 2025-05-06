Москва нагнетает риторику: Шойгу обвинил ЕС и НАТО в подготовке войны с Россией

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. / © Associated Press

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Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу сделал громкое заявление, в котором обвинил НАТО и Европейский Союз в якобы подготовке к войне с Россией.

В своей статье для "Российской газеты" он написал, что Запад реализует масштабные программы, направленные на "военное противостояние" с РФ.

"Коллективный Запад имеет целью задачу стратегического поражения России", - утверждает Шойгу. Он заявил, что западные спецслужбы ведут "широкомасштабную подрывную деятельность" против РФ, а экономические санкции якобы направлены на провоцирование протестов внутри страны.

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Среди ключевых задач так называемой "специальной военной операции" Шойгу назвал борьбу с "возрождающимся нацизмом на Западе". По его словам, Москва должна "приложить все усилия" для его разгрома.

Ранее мы сообщали, что российская армия незаметно увеличивает активность вдоль других участков границы с Европой. В частности, возле Финляндии. Часть европейцев все больше озабочена этим.