Как сказали в МИДе России, это должен быть "режим жесткого торга".

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США должны сделать шаг по нормализации отношений с РФ.

Об этом сообщают пропагандистские агентства РФ.

"Москва открыта для диалога в режиме жесткого торга с учетом реалий на земле", — заявил Рябков.

Ранее в МИД РФ говорили о "небольшом окне возможностей" для достижения договоренностей после прихода к власти в США Дональда Трампа.

Отметим, что уже известна дата визита спецпредставителя президента США Келлога в Украину.

Также известно, что президент США Дональд Трамп подготовил план по окончании войны России против Украины.