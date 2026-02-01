Путинская Россия угрожает Европе

Реклама

Россия использует территорию фактически аннексированной Беларуси для опасных провокаций, которые являются частью «нулевой фазы» подготовки к новой войне.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Москва использует Беларусь, превратившуюся в государство-вассала РФ, для вторжения в воздушное пространство стран-членов НАТО.

Реклама

По данным ISW, в ночь на 31 января белорусские аэростаты второй раз за 72 часа незаконно вошли в воздушное пространство Польши.

Российские провокации против стран НАТО

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что военные радары зафиксировали объекты, которые пересекли границу со стороны Беларуси. По предварительной оценке, речь шла именно об аэростатах.

В ответ польские власти временно ограничили воздушное пространство над Подляским воеводством, которое граничит с Беларусью.

В ISW отмечают, что такие действия являются частью так называемой «нулевой фазы» — этапа создания информационных и психологических условий для возможной будущей войны между Россией и НАТО.

Реклама

Аналитики считают, что Москва тестирует реакцию Альянса, используя Беларусь как плацдарм для провокаций и гибридных операций против западных государств.

Напомним, в российском МИД цинично заявили о необходимости ограничить военный потенциал Украины и не допустить присутствия на ее территории европейских войск. Это якобы будет создавать «угрозы» для государства-агрессора.