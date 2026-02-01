- Дата публикации
Москва отрабатывает "нулевую фазу" подготовки к новой войне — ISW
Россия тестирует реакцию НАТО, используя Беларусь как плацдарм для провокаций и гибридных операций против западных государств.
Россия использует территорию фактически аннексированной Беларуси для опасных провокаций, которые являются частью «нулевой фазы» подготовки к новой войне.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что Москва использует Беларусь, превратившуюся в государство-вассала РФ, для вторжения в воздушное пространство стран-членов НАТО.
По данным ISW, в ночь на 31 января белорусские аэростаты второй раз за 72 часа незаконно вошли в воздушное пространство Польши.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что военные радары зафиксировали объекты, которые пересекли границу со стороны Беларуси. По предварительной оценке, речь шла именно об аэростатах.
В ответ польские власти временно ограничили воздушное пространство над Подляским воеводством, которое граничит с Беларусью.
В ISW отмечают, что такие действия являются частью так называемой «нулевой фазы» — этапа создания информационных и психологических условий для возможной будущей войны между Россией и НАТО.
Аналитики считают, что Москва тестирует реакцию Альянса, используя Беларусь как плацдарм для провокаций и гибридных операций против западных государств.
Напомним, в российском МИД цинично заявили о необходимости ограничить военный потенциал Украины и не допустить присутствия на ее территории европейских войск. Это якобы будет создавать «угрозы» для государства-агрессора.