Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1481
Время на прочтение
1 мин

Москва отреагировала на обвинения в нарушении воздушного пространства Польши

Москва отвергает обвинения Польши в отношении дронов

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
МИД России

МИД России / © Министерство иностранных дел РФ

Российская Федерация считает безосновательными и необоснованными обвинения Польши относительно инцидента с нарушением воздушного пространства страны российскими дронами.

Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, сообщают росСМИ.

«Никаких доказательств того, что эти дроны имеют российское происхождение, не предоставлено», — заявил Ордаш, комментируя встречу. По его словам, польская сторона не представила никаких подтверждений происхождения беспилотников, сбитых над территорией страны.

Дипломат также отметил, что «опыт предыдущих аналогичных прецедентов свидетельствует, что рассчитывать на то, что поляки предоставят какие-то доказательства, не приходится». Он подчеркнул, что Россия «абсолютно не заинтересована в любой эскалации с Польшей». В то же время Ордаш выразил сомнение, что «польские власти в их антироссийском угаре услышат» российскую сторону.

На фоне инцидента, МИД Польши вызвало Андрея Ордаша, в ведомство.

Напомним, ранее мы писали о том, что 10 сентября во время масштабной атаки на Украину по меньшей мере 19 иранских дронов Shahed пересекли воздушное пространство Польши. Несколько из них были сбиты польскими ВВСпри поддержке НАТО. Премьер Польши Дональд Туск, назвал инцидент «актом агрессии»и активировал статью 4 НАТО для консультаций с союзниками. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по меньшей мере восемь дронов нарушили польскую границу. В результате падения обломков одного из дронов повреждена крыша жилого дома в Выриках, пострадавших нет.

Дата публикации
Количество просмотров
1481
