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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Москва под атакой беспилотников: самолеты из Турции развернули, аэропорты ограничили работу

В столице России и Подмосковье сообщили об атаке беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Домодедово

Домодедово

В Москве и Московской области заявили об атаке беспилотников. Из-за воздушных ограничений в аэропортах несколько самолетов сменили маршрут, а часть воздушных гаваней временно ограничила прием и отправку рейсов.

Об этом пишут российские пропагандистские ресурсы, а также заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Из-за введенных ограничений в аэропорту «Внуково» два самолета, следовавших из Турции в Москву, были вынуждены изменить курс.

В то же время «Росавиация» ограничила прием и отправку воздушных судов в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское). Приблизительно через час ограничения в «Жуковском» отменили, тогда как два других аэропорта продолжили обслуживать самолеты только по согласованию.

На фоне сообщений об атаке Собянин заявил, что российская противовоздушная оборона якобы сбила 72 беспилотника, направлявшихся в Москву. Приблизительно в 22:00 по местному времени в Московской области объявили об угрозе атаки дронов.

По данным Astra, в этот период вблизи Наро-Фоминска, расположенного примерно в 56 км от главной московской автомагистрали, раздались три взрыва. При этом звуков беспилотников не было слышно. Также серия взрывов раздавалась в направлении Калужской области.

Впоследствии Собянин сообщил о еще 24 якобы сбитых беспилотниках, которые, по его словам, летели в направлении Москвы.

Ранее сообщалось, что 24 октября в московских аэропортах задержали или отменили более 210 рейсов на фоне атаки украинских беспилотников.

Мы ранее информировали, что в ночь на 22 октября ряд регионов России атаковали беспилотники.

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