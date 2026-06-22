Москва под атакой дронов: россияне заявили о массированном налете БпЛА

Москва / © Associated Press

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В ночь на 22 июня Москва оказалась под массированной атакой беспилотников. Об этом сообщил мэр российской столицы Sergey Sobyanin в своем Telegram-канале.

По его словам, первоначально силы противовоздушной обороны Минобороны РФ якобы уничтожили один беспилотник, летевший в направлении Москвы. Впоследствии российские власти сообщили о сбитии еще пяти дронов.

Позже мэр столицы РФ заявил об уничтожении еще трех БпЛА, после чего сообщил об отражении новой волны атаки еще пяти беспилотников.

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Впоследствии российская сторона отчиталась о ликвидации еще пяти дронов. В общей сложности, по официальным заявлениям, над российской столицей якобы были сбиты по меньшей мере 19 беспилотников.

На местах падения обломков, по словам российских чиновников, работают экстренные службы. Информации о разрушении или пострадавших пока нет.

Атака на НПЗ в Москве 18 июня

Украинские силы наносили удары по нефтеперерабатывающему заводу «Газпромнефть» в Москве 18 июня. Reuters пишет о том, что в результате точных ударов возникли критические разрушения: поражены важные установки. Это привело к полной остановке производства горючего.

Президент Владимир Зеленский подтвердил удар по Московскому НПЗ. Он подчеркнул, что уже второй раз через неделю «дальнобойные санкции» Украины снова дошли до московского региона, поразив нефтеперерабатывающий завод в столице РФ.

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В то же время в Минобороны страны-агрессорки рассмешили количеством сбитых дронов и ракет. Там отчитываются, что за сутки ПВО сбило аж 992 БпЛА, а еще ракеты и авиабомбы.

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