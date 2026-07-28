Москва под атакой дронов: закрыто два аэропорта, Собянин заявил о 22 сбитых БпЛА

Дрон / © ТСН.ua

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В Москве и области ввели ограничения на работу аэропортов из-за атаки беспилотников. Российские власти заявили о якобы уничтожении не менее 22 дронов, направлявшихся в столицу РФ.

Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и российская Росавиация.

Сначала Собянин заявил, что российская противовоздушная оборона якобы сбила 12 летевших в направлении Москвы беспилотников. Впоследствии он сообщил об уничтожении еще десяти дронов.

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По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших или повреждении пока нет.

На фоне атаки московский аэропорт Внуково отчасти ограничил работу. Воздушная гавань временно принимает и отправляет самолеты только после согласования с соответствующими органами.

В то же время аэропорт Домодедово полностью прекратил принимать и отправлять рейсы. В Росавиации утверждают, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, если российские оккупационные войска сохранят свою нынешнюю тактику и зимой сосредоточат большинство массированных воздушных ударов в Киеве , защитить энергетическую инфраструктуру столицы будет крайне сложно.

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Украинский журналист и военнослужащий Юрий Бутусов также считает, что следующей зимой Россия может нанести Украине еще более мощные удары по критической инфраструктуре , чем в прошлом. По его словам, государству, войску и обществу уже сейчас следует готовиться к возможным кризисам.

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