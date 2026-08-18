Москва под массированной атакой дронов: сообщают о попадании в склад Ozon и взрывах возле НПЗ (фото, видео)

Атака на Москву

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В ночь на 18 августа Москва и Московская область оказались под масштабной атакой беспилотников .

По данным российских мониторинговых ресурсов, с вечера и примерно до 05:00 в направлении Москвы якобы летело около 620 беспилотников . Утверждается, что 180 из них были сбиты на подлете в российскую столицу и в разных районах Московской области. Независимого подтверждения этих цифр пока нет.

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Впрочем, даже простая арифметика оставляет российским источникам неудобный вопрос: 620 минус 180 — еще 440 дронов. Где они делись и сколько из них досталось целям — официальные сообщения пока скромно обходят.

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Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи регулярно сообщал в своем Telegram-канале о якобы уничтожении новых групп дронов на российском ПВО. Он также заявлял, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

В то же время российские паблики сообщают о возможных попаданиях в Московской области .

В частности, появилась информация об атаке неизвестных дронов на склад Ozon . Сообщается о "прилете", однако официально эти данные пока не подтверждены.

Кроме того, местные ресурсы пишут о взрывах в районе Московского нефтеперерабатывающего завода . Информации о возможных повреждениях предприятия пока нет.

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Также неспокойно было в Павловском Посаде . По предварительной информации, обломки беспилотника могли рухнуть на территории завода "Международная алюминиевая компания".

Так что на фоне победных отчетов российской ПВО картина остается несколько менее торжественной: взрывы раздавались в разных районах Подмосковья, а паблики сообщают сразу о нескольких возможных поражениях.

Официальных комментариев по поводу возможных ударов по составу Ozon, Московскому НПЗ и предприятию в Павловском Посаде по состоянию на данный момент нет. Информация уточняется.

Напомним, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяр» рассказал о последствиях ударов украинских беспилотников по военным, энергетическим и промышленным объектам государства-агрессорки.

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