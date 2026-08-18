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Москва под массированной атакой дронов: сообщают о попадании в склад Ozon и взрывах возле НПЗ (фото, видео)
В Москве и Московской области всю ночь звучали взрывы и работала российская ПВО. Появляются сообщения о возможных поражениях нескольких объектов.
В ночь на 18 августа Москва и Московская область оказались под масштабной атакой беспилотников .
По данным российских мониторинговых ресурсов, с вечера и примерно до 05:00 в направлении Москвы якобы летело около 620 беспилотников . Утверждается, что 180 из них были сбиты на подлете в российскую столицу и в разных районах Московской области. Независимого подтверждения этих цифр пока нет.
Впрочем, даже простая арифметика оставляет российским источникам неудобный вопрос: 620 минус 180 — еще 440 дронов. Где они делись и сколько из них досталось целям — официальные сообщения пока скромно обходят.
Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи регулярно сообщал в своем Telegram-канале о якобы уничтожении новых групп дронов на российском ПВО. Он также заявлял, что на местах падения обломков работают экстренные службы.
В то же время российские паблики сообщают о возможных попаданиях в Московской области .
В частности, появилась информация об атаке неизвестных дронов на склад Ozon . Сообщается о "прилете", однако официально эти данные пока не подтверждены.
Кроме того, местные ресурсы пишут о взрывах в районе Московского нефтеперерабатывающего завода . Информации о возможных повреждениях предприятия пока нет.
Также неспокойно было в Павловском Посаде . По предварительной информации, обломки беспилотника могли рухнуть на территории завода "Международная алюминиевая компания".
Так что на фоне победных отчетов российской ПВО картина остается несколько менее торжественной: взрывы раздавались в разных районах Подмосковья, а паблики сообщают сразу о нескольких возможных поражениях.
Официальных комментариев по поводу возможных ударов по составу Ozon, Московскому НПЗ и предприятию в Павловском Посаде по состоянию на данный момент нет. Информация уточняется.
Напомним, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяр» рассказал о последствиях ударов украинских беспилотников по военным, энергетическим и промышленным объектам государства-агрессорки.