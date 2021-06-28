Москва поплыла: "суперливень" затопил станцию метро и улицы, сорвало крышу, упал кран

Подтопило даже телецентр "Останкино".

На Москву и Подмосковье в понедельник, 28 июня, выпал дождь, который синоптики назвали "суперливнем", — за пару часов выпало около 70 процентов месячной нормы осадков.

По информации российских СМИ, затопило станцию метро и улицы, сорвало крышу, упал кран.

Жители российской столицы и Московской области жалуются в соцсетях на сложные погодные условия, выкладывают фотографии и видео последствий сильного урагана с ливнем и шквальным ветром.

Некоторые пользователи назвали ситуацию "апокалипсисом".

Дождь в российской столице не закончится к вечеру 28 июня, заявил ведущий сотрудник центра погоды Фобос Александр Синенков.

В московских аэропортах задерживается выполнение 26 рейсов, еще 11 отменено.

Напомним, что страшная непогода пронеслась по Ровенщине. Молнии, ливень и летающий шифер — почти 350 обесточенных населенных пунктов, две сотни поваленных деревьев, раскрыты крыши школ, детсадов и амбулаторий.

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