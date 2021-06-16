В Москве "бушуют" мутации коронавируса: нашли измененный "индийский" штамм COVID-19

Специалисты обнаружили в Москве новый вид коронавируса, который является измененным "индийским" штаммом.

В Москве обнаружили измененный так называемый "индийский" штамм коронавируса.

Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает российский "Интерфакс".

"Сейчас мы определяем спектр штаммов, циркулирующих в Москве — а здесь уже далеко не один "Уханьский "штамм, есть и измененный "индийский", — сказал он.

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По его словам, сейчас продолжаются исследования насчет эффективности российской вакцины "Спутник V" против этого штамма. Вместе с тем он заверил, что мол российский препарат эффективен против "индийского" штамма.

Ранее заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов допускал возможность распространения в столице РФ "московских" штаммов коронавируса. По его словам, важно мониторить уже обнаружены мутации, особенно важно следить за индийским штаммом, который имеет две мутации.

"Мы не должны пропустить тот штамм, который значительно изменится. Мы должны их выявлять, чтобы в случае чего адаптировать и делать новые варианты вакцин, как это происходит с гриппом", — сказал Логунов.

Как сообщалось, "индийская" версия COVID-19 содержит две мутации, которые "помогают вирусу прикрепляться к клеткам". Одна из мутаций, E484Q, аналогичная E484K, обнаруженной ранее в "бразильском" и "южноафриканском" вариантах. Другая мутация, L452R, также была зафиксирована в "калифорнийском" штамме.

Медицинские эксперты из Великобритании пришли к выводу, что "индийский" штамм коронавируса, который постоянно меняется и очень заразен, распространяется значительно быстрее, чем другие мутации COVID-19.

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