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Москва прибегает к новым методам мобилизации: разведка Британии назвала детали

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Москва прибегает к новым методам мобилизации: разведка Британии назвала детали

Власти Москвы оказывают давление на строительные фирмы, чтобы заполнить квоты "добровольцев" для войны. / Фото: Associated Press

Московские власти оказывают давление на строительные фирмы.

В Москве местные власти потребовали от строительных компаний предоставлять "добровольцев" для участия в войне в Украине. В противном случае угрожают расторгнуть контракты.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

Британские разведчики пишут, что одной компании поставили цель – набрать 30 "добровольцев" до конца августа 2023 года.

"Этот шаг, вероятно, в первую очередь будет касаться этнических меньшинств из более бедных регионов России, таких как Дагестан и страны Центральной Азии. Они составляют большинство строителей Москвы", — отмечают в обзоре.

Такие мобилизационные меры, вероятно, даже одобрены мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Это продолжает его попытки минимизировать влияние конфликта на более богатых москвичей, в то же время демонстрируя поддержку военных усилий", — добавили в разведке.

Как сообщалось, в России придумали новое наказание для уклоняющихся от призыва. Да, теперь россияне, не желающие служить в российские армии, не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав.

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Дата публикации
Просмотры
209
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